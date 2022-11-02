Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Grup başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyorum. Mahir Ünal arkadaşımıza Meclisimize, partimize ve ülkemize yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.