Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadem Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Dün meydana gelen depremden dolayı Çorumlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 3,5 yıllık hasretin ardından dünyanın merkezi Çorum'da yine yüz yüze sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti içindeyim. Biz Çorum'u özlemiştik, sizleri çok göresimiz gelmişti. Çorumlu kardeşlerimizin de bizleri göresi gelmiş.
Çorum'a olan bir şükran borcumu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 2019 mahalli idareler seçimi öncesinde bize verdiğiniz söze sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. O gün kışın soğuğu ve ayazına rağmen meydanlara sığmamıştık, Çorum bugün de tarih yazıyor.
Milletin adamı, milletin partisi Cumhur İttifakı varken gayrısına meyletmeyen tüm Çorumlulardan Allah razı olsun diyorum. Yine birileri çıkacak, şu sevdaya çamur atmaya kalkacak. Yine bazı kendini bilmezler aramızdaki muhabbete kara çalmaya yeltenecek. Otel salonlarını dolduramayanlar şu sevgi selini hafife alacaklar.
Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat Çorumla birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Çorum'a gelirken elimiz boş gelmedik. Güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eserin açılışını bugün yapıyoruz.
Okulları, Kuran kurslarını, aile sağlığı merkezlerimizle 112 istasyonlarını, ilçe halk kütüphanesini Çorum'un emrine veriyoruz. 15 bin kişi kapasiteli Çorum Şehir Stadyumunu tamamlayarak sporcularımızın kullanımına açtık.
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