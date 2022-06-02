Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katılıyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Külliyeler, asırlardır bu ülkenin medeniyet dünyamızın, ilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet göstermiştir. Külliyelerin temelinde halka hizmet anlayışı vardır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de kütüphanesi, camisi, kongre merkeziyle her kesimden her yaştan insanımıza hizmet veriyor.

Millet Kütüphanemiz 24 saat açık. Gelen öğrencilerimiz çay/simit/kek/nescafe bulabiliyor. Bunlar pek yaşanan olay değil. Şu anda tüm gençliğiyle haşru cem olan bir iktidar var. Dün Pakistan Başbakanı buradaydı, kendisine 'Gezmende fayda var' dedim. Gezdikleri zaman hepsi buraya hayran kalıyor. Dünyada bizim Millet Kütüphanemizin eşi benzeri yok. Önemli olan birileri ne yapıyor değil, birilerinin yaptığını geçebiliyor muyuz, aşabiliyor muyuz? Müslüman Türk'e bu yakışır.