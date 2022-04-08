Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okuma oranı 14 yılda 2 katına çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Bu kitap fuarlarıyla birlikte Büyük Çamlıca Camimizin altında müzemizi de açıyoruz. Bu müzede senede 1 bazen 2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek ve milletimize bu objeler onların hizmetinde olacak.
Salgın sebebiyle 2 yıldır ara verilen fuarlarımızın bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum. İslam Medeniyetleri Müzesi'nde pek çok sanat eseri de sergileniyor.
Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı sadece kardeşlerimizi geride bırakmak zorunda kalmadık, kültürel bir çoraklıkla karşı karşıya kaldık. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık.
Ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma atılımının en hayırlı neticelerinden biri, milletimizin okuma, yazma, üretme konusunda önünü açmasıdır. Bugün Türkiye kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer alır hale gelmiştir. ISBN numarası verilen kitap sayısı 87 binin üzerine çıkmıştır. Okuma oranının son 14 yılda iki katından fazla olduğunu göstermektedir.
Türkiye Diyanet Vakfımızın 1983 yılı Ramazanı'ndan beri gerçekleştirdiği fuar için tebrik ediyorum. Tüm katılımcılara bereketli bir fuar diliyorum."
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