Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kitabı çantanızdan asla eksik etmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen "Fatih'te Genç Projeler" programının açılışında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Fatih Belediyemizin ilçemize kazandırdığı 13 kütüphane ile gençlik ve spor merkezlerinin açılışını yapmak için beraberiz. Her ay 120 bin öğrencimize hizmet sunan kütüphanelerimizin imkanlarından gençlerimiz istifade etmektedir. Bugün toplu bir şekilde resmen hizmete açıyoruz.
Zeyrek Akademi bünyesinde fotoğrafçılıktan minyatür okumalarına kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. Medrese Davutpaşa doktora öğrencilerinin hizmetindedir. 9 ayrı spor merkeziyle pek çok branşta gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri altyapı sunulmuştur.
Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde faaliyete geçirdik. Rami Kışlası'nı restore ederek çok daha büyük kapasiteli bir kütüphaneyi de İstanbul'a kazandıracağız. Belediyelerimizin açtığı kütüphaneleri, gençlik merkezlerini, kursları bu büyük medeniyet hamlesinin mahallelere kadar yayılan kılcal damarları olarak görüyorum. Her yerde kütüphanelerin yaygınlaşması da memnuniyet vericidir.
Bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların hakim olduğu iklim vardı. Hem eğitim hayatımızı hem kendimizi geliştirme faaliyetlerimizi sürdürdük. Bugün dönüp baktığımda ülkemizin son 40 yılda sahip olduğu kazanımlarını bu neslin yaptığını görüyorum.
SOSYAL MEDYA YASASI
Sizler imkanlar bakımından çok daha şanslısınız. Sosyal medya kullandığı imkanlar yanında doğru kullanılmazsa bataklık gibi yutma tehdidini içinde barındırıyor. Genel olarak internet mecraları, sosyal medya ciddi düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Biz de vatandaşlarımızın tamamını korumak için benzer çalışmaların hazırlıklarına başladık.
Hukuki altyapıdan yoksun, sosyal medya ve ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar endişelerin çok üzerindedir. Gereken düzenlemeleri en kısa sürede hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın kitabın yerini tutamaz. Hiçbir dijital mecra sporla elde edilen fiziki performansın ikamesi olamaz. Kağıda basılı kitabı çantanızdan asla eksik etmeyin. Düzenli olarak her gün spora vakit ayırın. Demli bir çay ve kahve eşliğinde yapılan sosyalleşmeyi ihmal etmeyin. Ülkemizi, dünyayı gezmek için şartlarınızı zorlayın."
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