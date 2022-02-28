Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Şule Yüksel Şenler Vakfının tanıtımı ve “Şule” belgeseli gösterimi programında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Ülkemizdeki hak ve adalet mücadelesinin anıt isimlerinden birisi merhum Şule Yüksel Şenler'dir.
Biraz önce Şule belgeselinin tanıtım videosunu izledik. Şule Yüksel hanımın, çileli, çetin ve örnek hayatının bazı kesitlerine şahitlik ettik. Şule Yüksel hanımın şahsımızın ve eşimin hayatında müstesna bir tesiri bulunuyordu. Birlikte yol yürüme bahtiyarlığına eriştiğimiz Şule Yüksel ablamızın aile büyüklerimiz arasında da yeri vardı.
Eserleriyle, yazılarıyla kendini öz yurdunda parya hisseden milyonlarca cesaret ve umut aşıladı. Onun tavizsiz dik duruşu yıllardır bu ülkede hor görülen Anadolu insanına özgüven kazandırdı.
Büyük bir cesaret ve metanetle zorluklara göğüs gördü, bedel ödemekten çekinmedi. Din düşmanlığını bayraklaştıranlara karşı, İslam'ın kutlu mesajlarını haykırmaya devam etti.
O sadece seçkin bir münevver değil, örnek bir davetçi, samimi bir mürşit, gerçek bir mücahideydi. Şule Yüksel Şenler yaşantısıyla, şahsiyetiyle, nezaketiyle, dik duruşuyla, güçlü kalemi ve hitabetiyle milyonlarca gencin hayatına damga vurmuştur.
Bugün asli kimlikleriyle sosyal hayatta var olan herkesin Şule Yüksel hanıma minnet ve şükran borcu vardır. Onun emeği ve cesareti olmasaydı, başörtü mücadelesi bugünkü seviyesine gelemezdi.
Her canlı fanidir. Fakat geride hayırla yad edilecek eserler bırakan insanlar yaşamaya devam edecektir. Merhum Şule Yüksel Şenler ablamız da hayatına dokunduğu, yetişmesine vesile olduğu insanlarla, kitaplarıyla daha nice seneler gönül dünyamızda kandiller yakmaya devam edecektir.
Bir taraftan Şule Yüksel hanımın çile çektiği ve bedeller ödediği değerleri korurken, diğer yandan çocuklarımızın özgürlüklerinin kıymetini bilmeliyiz. Yaşananları anlatmalıyız.
Bu belgesel Şule Yüksel hanımın örnek hayatıyla birlikte ülkemizin karanlık dönemlerine ayna tutuyor. Onun davasına sadakatini daha iyi anlaşılmasına vesile olacağına inanıyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!