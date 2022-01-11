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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"AHİLİK GELENEĞİMİZİN ESASINI OLUŞTURUYOR"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Ülkemizin somut olmayan kültürel miras listesinde değer sayısı 23'e çıkmıştır. Geniş bir alana yayılan kültürel miraslarımızın tanıtılması, korunması, yaşatılması bakımından bu çalışmaya katkı veren herkese teşekkür ediyorum. 2021 ödülleri vesilesiyle Yaşayan İnsanlar Hazineleri de aynı sözleşme kapsamındaki envanter faaliyetlerinden biridir. Usta çırak ilişkisi içinde öğrenilme şartı Ahilik geleneğimizin esasını oluşturuyor.

"BİZİM ÇARŞILARIMIZ BAŞKA ÇARŞILARA BENZEMEZ"

Mimari eserler ve kültürel motifler başta olmak üzere şehri meydana getiren maddi unsurların tamamının aslında manevi kalıptan çıktığını hissederiz. Bu hissiyatı cami ve medreseleri kadar hanları ve çarşıları da besler ve büyütür. Zanaat ve ticaret erbabı da aynı manevi kaynaklardan beslenir. Gerçekten de insani tarafı, iktisadi tarafından daha ön planda mekânlar olan bizim çarşılarımız başka milletlerin çarşılarına benzemez. Her gün sabah namazından sonra rahmet ve bereket kapısı olduğuna inanılan dükkanlarda müşteri tüketici değil velinimet telakki edilir. Herkes güler yüzle hoş geldiniz denilir, hal hatır sorulur, vakti müsaitse çay kahve ikram edilir.

"KÜLTÜR SANAT DÜNYAMIZI ZENGİNLEŞTİRİYORLAR"

Bu kutlu yolun 1000 yıllık prensipleri bugün de istikametimizi belirlemeye devam ediyor. Kalemle yazan, çekiçle döven, iğneyle diken, testereyle biçen mübarek eller bir yandan da gönüllerin fethi için gayret gösteriyor, Ecdadımız demircilik, nakkaşlık, dokumacılık, marangozluk, aktarlıkta hemen her sahada çok değerli ustalar yetişmiştir. Ülkemizin dört bir yanında ustalarımız, sanatçılarımız hat, ebru, minyatür, kalem işi, çini, minyatür, ahşap işleri gibi sahalarda paha biçilmez işler çıkarıyor. Meddahlık, aşıklık, zakirlik, mersianlık geleneğimizi sürdürüyoruz. Yamaklık, çıraklık, kalfalık, ustalık ve üstadlık basamaklarından geçen nice sanatkârımız kültür ve sanat dünyamızı zenginleştiriyor.

"BU ÇALIŞMALARI DAHA ÇOK DESTEKLEYECEĞİZ"

Kendi alanlarında hayatlarını vakfederek elde ettikleri becerileriyle ortaya koydukları ürünlerle ülkemize ve dünyaya eşsiz değerler kazandırana bu sanatkarlarımızı takdir etmek için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yaşayan İnsan Hazineleri listemize sürekli yeni ilaveler yapmak, beceri gerektiren birçok mesleğin ihyasına vesile olacaktır. Devlet olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu tür çalışmaları daha çok destekleyeceğiz. Allah'ın yarattığı mahlukların en şereflisi olan insanı merkeze almayan hiçbir inanç, medeniyet, kültür, devletin uzun soluklu olması mümkün değildir.

"TEKNOLOJİ İLE DAHA GÜÇLÜ TUTMAK GEREKİYOR

Bunun için biz de eser ve hizmet siyasetimizi ecdadımızdan aldığımız ilhamla insanı yaşat ki, devlet yaşasın prensibiyle ihya ettik. Ülkemizi altyapı ile donatırken diğer yandan tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize sahip çıkacak çalışmalar gerçekleştirdik. Yeni bir mimari anlayışını yaygınlaştırmaktan pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Medeniyetimizin ihyasına çok daha fazla odaklanabileceğimiz bir döneme giriyoruz. Artık hayatımızın dışında kalınması kolay kolay mümkün olmayan bir gerçeği özellikle dijital dünya araçları siyasetin ve ekonominin üzerinde bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital kurguların etrafımızı kuşattığı dönemde kendimiz olarak daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu maziden atiye kurduğumuz köprüyü hem aslı hem de teknolojinin verdiği imkanlarla güçlü tutmaktan geçiyor.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YATIRIMLARLA DONATTIK"

Çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm topluma kendi kültür ve medeniyet değerlerimizle biçimlendirdiğimiz daha iyilerini sunmakla mükellefiz. Her birimiz kendi alanımızda ortaya koyduğumuz gayretle, yenilikçi fikirler ve ürünlerle, eserlerle, çıktılarla bu sürece katkıda bulunacağız ki arzu ettiğimiz iklimi oluşturabilelim ve sürdürebilelim. Son 2 asrını dış saldırılar yanında kendi iç çekişmesi, ayrıştırma ve hatta kavgaları ile geçiren milleti yeniden bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım hep birlikte Türkiye olalım anlayışıyla toplamayı başardığımıza inanıyorum. Vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık. Ülkemizin dört bir yanını eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık.

"ÇÜNKÜ BİZ TÜRKİYE'YİYİZ, TÜRK MİLLETİYİZ"

Bu sayede 2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik. Binlerce yıllık devlet ve medeniyet serencamızı yeni inkışaf, yükseliş ve zaferle taçlandırmak istiyoruz. Tüm dostlarımıza, insanlığa, barış, güvenlik, huzur, refah, bereket, iyilik, güzellik getirmek hedefiyle çıktığımız bu yolda sizlerin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bugün de inşallah her alanda sahip olduğumuz eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa ediyoruz. Dün başardık, bugün de başaracağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk milletiyiz. Büyüklerimizin marifet iltifata tabidir sözü, esasında marifetin iltifatla hakkının teslim edilmesi gerektiğine işaret eder. Marifet sahibinin hüneri zaten Allah'ın ona bahşettiği bir lütuftur. Bugün ödüllerini vereceğimiz Yaşayan İnsan Hazinelerimizin isimlerini tek tek zikretmek istiyorum.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Tevfik Alparslan Babaoğlu ebru sanatçısı, Fatma Çiçek Derman tezhip, Alpay Ekler Karagöz sanatçısı, Altan Tiryaki hat sanatçısı, Amir Ateş hafız mevlithan, Gülbün Masarra tezhip, kat'ı, minyatür, Ali Akbey ahşap oyuncak yapımı. Geçtiğimiz ay ebediyete uğurladığımız Fatma Önkol masal anlatıcısı, Hasan Tabakoğlu kazzaziye ustası, Mustafa Sanayi Onay tahta kaşık yapım ustası, Hasan Tuluk metal el işçiliği, Hüsamettin Yimlik ahşap oyma ustası, İbrahim Atıcı semer ustası, İsmail Araç karatabak dericilik ustası, Mehmet Başsav lületaşı ustası, Mehmet Orhan Çakıroğlu yemeni yapım ustası, Mustafa Civelek, Salim Yaşar çömlek ustası, Tansel Işık ağaç baston yapımı ustası, Mili Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği...

Rabbim her birinden razı olsun diyorum, ustalarımızın ve sanatkarlarımızın izinden gidecek kardeşlerimize başarılar diliyorum, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla..."