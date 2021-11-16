Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Ülkemizin dört bir yanından 100 bin öğrenci Ankara'daki etkinliklere katılacak. Şehir ziyaretlerimizde ve millet kütüphanesinde yaptığımız sohbet toplantılarında çok fazla ortak noktamız olduğunu gördük. Gençlerin hem eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri bu festivale bekliyoruz.

Gençlik teşkilatlarında siyasete başladım. Belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerinde gençlerimize daha güzel gelecek bırakmak için çalıştık. Geriye dönüp baktığımda 'iyi ki gençlerle yol yürümüşüm, iyi ki gençler için çalışmışım, iyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım, iyi ki hanım kardeşlerimle omuz omuza bu yollarda yürümüşüm' diyorum.

Ülkemizin bir sonraki insani ve ekonomik kalkınma eşiği olan 2071 vizyonunu da sizler şekillendireceksiniz. Türkiye, en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir. Avrupa'nın, ABD'nin ve Asya'nın yaşlandığı bir dönemde, ülkemizin 3'te 1'inin çocuklar ve gençlerden teşekkül etmesi çok önemlidir.

Gençlerimizin çok farklı alandaki başarıları bizleri gururlandırıyor. Siyasetten çok daha fazla siyasette söz sahibi haline geliyor. Seçme ve seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indiren biz olduk. Gençlerin seçme ve seçilme yaşını biz hazırladık. Gençler 18 yaşında seçme ve seçilme hakkını yakaladı.