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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz.

Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk.

Son dönemde Fransa başta olmak üzere kimi ülkelerde yükselen Macron düşmanlığı Avrupa'nın çarpık düşüncelerinin devam ettiğini göstermektedir. Dini fanatizmle İslam'a ve Müslümanlar'a ırkçı saiklerle nefret besleyenler artık bunu gizleme gereği dahi duymuyor. Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları hedef almaktadır. Şahsıma edilen her hakaret tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır. Bize edilen hakaret ülkemize yaptığımız hizmetlerden kaynaklanıyor. Kısır politik çıkarlar uğruna, ülkelerinin ve tüm dünyanın huzurunu kaçıranlar bunun hesabını elbette verecektir. Bunu da inancımızın ve kültürümüzün özünde var olan vakarla yapacak ve asla provokasyonlara itibar etmeyeceğiz.

Bölgemizde ve dünyada yaşanan her mesele doğrudan ülkemizi ilgilendiriyor. Türkiye'nin Libya'da ve Karabağ'da aktif bir rol oynamasının sebebi hem kendi haklarını savunmak hem de zor zamanda dostlarının yanında yer aldığını göstermektir. Tüm bunları yaparken, ülkemizde vatandaşların dertlerini ve beklentilerini ihmal etmiyoruz. Ekonomimizi maruz kaldığımız saldırılara karşı ayakta tutuyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için 40 milyar liralık destek sağladık.

Böyle dönemler doğru stratejiler ve cesur kararlarla çok büyük atılımların fırsatıdır. Ülkemizi kuşatmaya kalktılar. İstikbalimizi canımız pahasına savunarak karşılık verdik. Ekonomimizi kuşatmaya çalışanlara cevabı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Ekonomi de en az siyasi özgürlüğümüzü sağlamak kadar önemli adımlar atıyoruz. Yıllarca bu ülkeyi faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırarak sömürenlerin oyunlarını birer birer bozuyoruz. Artık yolun sonuna geldiklerini görenlerin tüm güçleriyle saldırmalarının sebebi budur. Ekonomideki büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi bir öneme sahiptir. 2023'te tüm diğer alanlar gibi ekonomide de bambaşka bir Türkiye'yi ortaya koyacağız. Bunun için milletimizden biraz daha sabır, biraz daha metanet ve gayret bekliyorum.

Bugün yürüttüğümüz tarihi mücadeleyi yine milletimizle birlikte vereceğiz. Ve beraberce zafere yürüyeceğiz. Bunun için öncelikle birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Biz birbirimizi para pul, makam mevki için değil, Allah için sevmenin bahtiyarlığına ereceğiz.

Yapmamız gereken yılın 365 günü Vanlı kardeşlerimizin gönlüne girmek için çalışmaktır. Türkiye genelinde büyük bir üye kampanyası yürüyoruz. Hali hazırda ülke genelindeki üye kayıt sayımız 11 milyonu geçti. Böyle bir parti yok. Sadece AK Parti. Van'daki üye sayımızın da örnek olacak bir sayıya çıkmasını bekliyorum. Bunu yapmaya var mıyız? Van tamam diyorsa, Van evet diyorsa bunu başarır.

İl kongremizde görev üstlenecek kardeşlerime bir kez daha başarılar diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımız özellikle sunuyorum.