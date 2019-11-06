Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70'inci yıl törenlerinde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar:

"Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kuruluşunun 70'inci yıldönümünü tebrik ediyorum. Ülkemizin en köklü yüksek din öğretimi kurumu olan fakültemiz, önemli bir müktesebata sahiptir. Başlı başına bir markadır. Tüm farklılıklarıyla bir ekol olan fakültemizin gelecekte de aynı ayırt edici vasfını sürdüreceğine inanıyorum. 100'e yakın din öğretimi veren kurumumuz vardır. Ülkemizde ilahiyat eğitiminin gelişmesinde emeği geçen herkesi şükranla yad ediyorum. Bu kurumları daha da geliştirmek, ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye'de ilahiyat ve imam hatip eğitiminin yaygınlaştırma sebebini çok acı bir tebessümle hatırlıyoruz. Bir imam hatipli olarak çocuklarımızın imam hatip kapısında neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık. Cumhurbaşkanınız olarak sizlere bir ricada bulunacağım; bir niçin ilahiyat mezunları gerek imam hatip okullarında gerekse diğer liselerde öğretmenlik için görev almada tereddütler yaşarlar. Öğretmen bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Nedense ilahiyat mezunları öğretmen olmaya gayret etmiyor. Birçok imam hatiplerde Kur'an derslerinin boş geçtiğine şahidim. Tercihli bir sistem getirdik. İsteyenler siyer-i nebi alabilir, isteyenler Kur'an-ı Kerim dersine girebilir. İlk yıl bir teşebbüs oldu ama azalma var. Hoca bulmakta sıkıntı var, din kültürü ve ahlak bilgisine hoca bulunamıyor dersem yalan söylüyor olmam. Mevcut durumu altüst edecek bir nesil görüyorum.

Şimdi biz, 'Ben dindar bir gençlik' dedim, imam hatipliler bile saldırdı. Sözde köşe yazarı dahi bana saldırdı. Dindar bir gençlik istiyoruz dediğimiz için. Bugün yine aynısını söylüyorum. Dindar bir gençlik sizin elinizde yetişecek. Bunu başardığımızda çarşıda, sokakta o zaman tinercisini görmeyiz, hırsızını görmeyiz veya minimize ederiz. Alkolikleri görmeyiz. Çünkü dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır. Bu konularda atılacak adımlarla dindar bir neslin olduğu ülkede manevi değerler yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini Allah için seven bir millet çıkacaktır. Bu adımları atma noktasında yeni bir sürecin içinde olmamız gerekiyor.

Tek parti döneminde milletimiz ile inancı arasındaki irtibatı neredeyse cenaze yıkama seviyesine düşürme gayesiyle hareket edilmiştir. O zamanın başbakanı kendisine 'Senden kurslar açılmasına yönelik bir adım atmanı istiyorum' diye görev verilmiş. 'İmam hatiplerin menşei böyledir' dedi. Benim bir İngilizce hocam vardı, 'Siz buraya cenaze yıkamak için mi geldiniz' dedi. Kendi kendimize ağlardık, kahrederdik. Bu kurumlarımızın faaliyete geçmesinden verilen izinde böyle bir anlayış yatıyor. İstanbul Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nin kapatılmasının ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açılmıştır. Milletimizin sahip çıkmasıyla ilahiyat fakülteleri ve imam hatip okulları kök saldı ve yaygınlaştı.

Türkiye, yeniden İslam coğrafyasının umudur haline gelmişse, hep birlikte verdiğimiz mücadelenin katkısı var. Her dönemin kendine has sıkıntıları olacaktır. Bizim de çektiğimiz sıkıntılar var. Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Onlar saldırıyor diye, geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip yanağımızı çevirip tokatlayın mı diyeceğiz. Dik durmaya mecburuz. Biz bir şeye inandık, o yolda da yürüyeceğiz. Fetih müesserdir. Geldiğimizde yüzde 20 savunma sanayinde yerli üretimi yapıyorduk, şimdi yüzde 70 yaşıyoruz. Bugün terörle mücadelede başarılıysak bize dost geçinenler bir SİHA, bir İHA vermiyor. Şimdi biz, İHA'mızı da SİHA'mızı da yapıyoruz. Akıncı diye bir ilerisini yapıyoruz. Dünyada ilk defa bizde olacak, onu başarmaya çalışıyoruz. Demek ki yapılabiliyor. Bunu başardığımız gibi onların mühimmatını kendimiz üretiyoruz. Bundan önce kendileriyle konuşuyorduk. Sayın Obama'ya 'Terörle mücadelede mühimmat sıkıtımız var' diyorduk, bize akıllı bomba gelmedi. Bu tür komşular bizi akıllı bomba sahibi yaptı. Şimdi biz üretiyoruz. Aynı şekilde diğerlerini de üretir hale geldik. Şu anda 2,5 milyar dolar ihracatımız var. Bütün mesele maya sağlam olduğu müddetçe bunların üstesinden geleceğimizden şüphe duymuyorum.

İlahiyat camiasına çok büyük görev düşüyor. Her bir ilahiyatçımız bilgisiyle, duruşuyla, ibadetiyle örnek olma mecburiyetinde. İslamı kendimizden başlayarak önce ülkemizi sonra dünyayı kucaklayan bir rehber haline getirmemiz mükellefiyettir. Asrın idrakine söyletmeliyiz. Yüce ve pak dinimiz İslamı terörle, geri kalmışlıkla yan yana getirme projesini böyle bırakabiliriz. Bağdadi kendini tünelde imha etti. Biz de hanımını yakaladık. İlk defa bugün açıklıyorum. Kız kardeşini, eniştesini bunları yakaladık. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda terör örgütüyle verdiğimiz mücadele güçlü bir şekilde yürütülüyor.