Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasına, Fatih'in emaneti İstanbul'dan Rize'nin yiğit, mert, cömert, vefalı insanlarına selamlarını ileterek başladı.

Hemşehrileri ile kucaklaşmanın, hasret gidermenin bahtiyarlığı içinde olduğunu belirten Erdoğan, 24 Ağustos'ta Rize'ye gittiğini, Rizeli hemşehrilerine 31 Mart belediye seçimlerinde AK Parti'ye verdikleri rekor destek için teşekkür ettiğini hatırlattı.

Seçimlerde şampiyon olmanın artık bir Rize klasiği haline geldiğini ifade eden Erdoğan, "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi 31 Mart'ta da Rize yüzde 73 oy oranıyla Türkiye birincisi olarak AK Parti'yi zirveye taşıdı. Bu ziyaretimizde ayrıca toplam yatırım tutarı, 1 milyar 103 milyon lirayı bulan 28 adet projenin de toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Açılışını yaptığımız eserler arasında Çaykur'un 633 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği çay paketleme fabrikası da vardı. Aynı ziyarette hemşehrilerimizle hepsi birbirinden önemli pek çok müjdeyi paylaştık. Açılışını yaptığımız eserlerin Rize'mize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"81 VİLAYETİMİZİN HER BİRİ KIYMETLİDİR"

Rize Dernekler Federasyonuna Rize Tanıtım Günleri'ni düzenlemeleri dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette 81 vilayetimizin her biri kıymetlidir. Her biri değerlidir, her biri bir başka güzeldir. Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının her bir karışının, gönlümüzün başköşesinde yeri vardır. 40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayrıma gitmedik. 780 bin kilometrekarenin tamamına aynı nazarla baktık. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni demeden, Türkiye'nin renklerini aynı samimiyetle kucakladık. 82 milyonunun her bir ferdine aynı sevda ile aynı heyecanla hizmet ettik. Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü sevdik.

Ana yurdum, baba ocağım Rize'nin kalbimizde yeri, tabii ki her zaman farklı oldu. Vefasıyla, desteğiyle, duasıyla Rize bize her zaman yoldaşlık etti. Rizeli hemşehrilerim, siyasi hayatımızın hiçbir döneminde bizi yalnız bırakmadı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda, yanımızda sizler vardınız. 2001 yılında AK Parti'yi kurarken, 2002 senesinde iktidara yürürken, Allah'ın yardımını ve sizlerin desteğini daima üzerimizde hissettik. 17 yıldır, nice başarılara birlikte imza attık. Nice badireleri yine beraber aştık. Hayatımın her safhasında siz hemşehrilerimin dostluğunu, sadakatini, duasını yanımda buldum. Bugün de aynı duygularla dolup taşıyorum. Sizler bizi sevdiniz, bizi hep bağrınıza bastınız. İnşallah bizler de bu can, bu tende olduğu sürece Rize'yi sevmeyi, Rizeli hemşehrilerimizle iftihar etmeyi sürdüreceğiz."

"ÜLKEMİZİ HEDEFLERİ VE HAYALLERİYLE MUHAKKAK BULUŞTURACAĞIZ"

Rize'den aldıkları cesaretle bugüne kadar olduğu gibi 81 şehrin her birine, 82 milyon vatandaşın her bir ferdine hizmet götüreceklerini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizi hedefleri ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız. Türkiye'nin ve Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti, dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Rengini şehitlerimizin kanlarından alan al bayrağımızı daha büyük bir gururla dalgalandıracağız. Bağımsızlığımızın timsali olan ezanlarımızı daha gür bir nida ile okuyacağız. Her karışında bir şehidin yattığı vatanımızı daha çok seveceğiz. Kardeşlik türkülerimizi daha büyük bir coşkuyla söyleyeceğiz. İstikbalimizin teminatı olan rabiamıza daha çok sarılacağız. Tek millet diyeceğiz, tek bayrak diyeceğiz, tek vatan diyeceğiz, tek devlet diyeceğiz. 82 milyon bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve Türkiye olacağız." diye konuştu.

"SİGARANIN ELEKTRONİĞİ Mİ OLUR?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rizelilerin atmaca gibi atak, Karadeniz gibi kabına sığmayan insanlar olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Benim hemşehrilerim aynı zamanda son derece zeki ve esprilidir. Rize günlerinin bu seneki temasında, Rize'nin o ince zekasına, pratikliğine bir kez daha şahit oluyoruz. 'Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı'. Ama bugün burada bir karar vermemiz lazım. Bu melaneti bırakalım, kendi kendimize zarar veriyoruz. Hem kasaya, hem keseye, hem vücuda. Yazıktır, günahtır. Bu israf. Ben Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki; inanın bu haramdır. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi. 'Haramdır' dedi. Niye? Kasaya, emanet-i ilahi olan bu vücuda zararı var mı? Var. Doktorlar da burada. Öyleyse haram.

Kimi biz zenginleştiriyoruz? O malumlar var ya? Adamlar geliyor bize, yok elektronik sigara... Sigaranın elektroniği mi olurmuş? Bunun için bizden özellikle yer istiyorlar, müsaade istiyorlar. Vermedim, vermem. Marka olarak da söyleyeyim, radyo Philips değil, sigaranın da bir Philips'i var. Bunlar Türkiye'de yatırım yapacakmış. Adını da böyle koyuyorlar. 'Yatırım yapacağız.'. O yatırımı siz başka yerde yapın. Ama şimdi ne yapıyorlar? Kaçak olarak bunu ülkeme sokuyorlar. Ticaret Bakanıma da söylüyorum, bunları asla ülkemize sokmayacağız. Çünkü bunlar benim vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz."

Erdoğan, devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansının olmadığını söyledi.

"BARIŞ PINARI HAREKATI İLE ÜLKEMİZİN TAVİZSİZ DURUŞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDUK"

"Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk."

"ANLAŞMAYA UYULMAZSA HAREKATI BIRAKILAN YERDEN DEVAM ETTİRİRİZ"

YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi için verilen 120 saati hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz. Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık. Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz tamam. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır." ifadelerini kullandı.