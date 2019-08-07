Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile ortak açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Ukrayna'nın doğusundaki Dombast'taki çatışmaların en kısa sürede sona ermesi temennimizdir. Bu sorununun uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içinde barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Misk sürecini destekliyoruz. Ayrıca başkanlığı Türk büyükelçilerce yürütülen AGİT-Ukrayna özel misyonuna desteğimiz tamdır. Maalesef dün Dombas'ta ateşkesin ihlal edildiğini, 4 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Ben bir kez daha buradan sayın devlet başkanının şahsında dost Ukrayna halkına taziyelerimizi ifade ediyorum.



"10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ BANA GÖRE YAKALANIR"

İkili ilişkilerimizi ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirme yönünde atacağımız adımları gözden geçirdik. Ülkelerimiz arasında uzun yıllardır devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerini artık neticelendirmenin vakti gelmiştir.2018 ticaret hacmi 4 milyar dolar civarındaydı. Kendimize yeni bir hedef belirledik 10 milyar dolar. Türkiye ve Ukrayna 10 milyar dolar hedefini yakalayabilir mi? Bana göre yakalar ve sayın başkan da aynı kanaati paylaşıyor. Karşılıklı atacağımız birçok adım var. Geçen yıl 1 milyon 300 bin turist ülkemize geldi. Bu halklarımız arasındaki ilişkilerin de ne denli geliştiğinin en güzel ifadesidir. Yatırımlar konusunda altyapı, üstyapı, üstyapı sayın Zelenskiy'le yatırımları hızlandırma konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizde mevcut bazı sıkıntıların çözülmesi suretiyle karşılıklı yatırımların arttırılması ve ekonomik işbirliğimizin yeni seviyelere taşınması hususunda görüş teadisinde bulunduk.

Ayrıntılar gelecek...