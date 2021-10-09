"Öğrencilerimize yeni yurtlar açıyoruz"

Adana'daki Çukurova Üniversitesi tesis açılışında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrencilerin yurt sorununa çözüm olması için yeni yurtlar açıyoruz. 6 bin 664 öğrenci kapasiteli 4 yurdumuzun tamamı otel konforunda inşa edildi. Bu sene yüz yüze eğitimi tekrar başlattık. Son bir aydır MEB'e bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim öğretim sürüyor ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu eserlerimizin yanı sıra öğrencilerimizin barınma sorunlarına çözüm olacak kız ve erkek öğrenci yurtlarının açılışını yapıyoruz. Toplam 6 bin 646 öğrenci kapasiteli 4 yurdumuzun tamamı otel konforunda inşa edilmiştir. Toplam 263 milyon lirayı bulan tüm bu eserlerin şehrimize, üniversitemize, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yatırımların inşasında katkısı olan kurum, firma, işçi, mühendis herkesi tebrik ediyorum. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle son 1,5 yılda hayatımızın birçok alanında sıkıntılar yaşadık. Eğitim, turizm, sosyal yaşamımıza kadar salgın gerçeğini dikkate alarak köklü değişikliklere gittik.

İnsanımızın hayatını tehlikeye atmamak adına diğer ülkeler gibi uzaktan eğitim modeline geçtik. Lise, ortaokul, ilkokul, üniversite düzeyinde eğitimin kesintiye uğramaması için her türlü çabayı gösterdik. Uzaktan veya hibrit eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını hepimiz biliyoruz. Hamdolsun bu sene yüz yüze eğitimi tekrar başlattık.

Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitim, öğretimi devam ettirmektir. Hayat normal ritmine döndükçe salgının kimi alanlarda yol açtığı tahribata şahit ediyoruz. İngiltere'de benzin istasyonu, marketlerden yansıyan manzaralar salgının yol açtığı kırılma örneklerinden biridir. Aynı durum ABD ve Fransa'da geçerlidir. Türkiye tıpkı salgın döneminde olduğu gibi korona sonrası dönemini başarıyla yönetecek yönetim becerisine, siyasi iradeye sahiptir.

"GEÇİCİ YOĞUNLUK MİLİTANLAR TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLDİ"

Ülkemiz inşallah bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. Tek üzüntümüz hayatın doğal akışı içinde yaşanan hadiselerin abartılması, istismar aracı haline dönüştürülmesidir. İstismar siyasetini son günlerde yurt meselesinde bir kez daha gördük. Geçtiğimiz yıl ve bu yılın başvuruların üst üste olması sebebiyle gelişen geçici yoğunluk kadrolu militanlar tarafından istismar edilmiştir. Devletimizin bu alandaki yatırımlarını gölgelemeye çalıştılar.

Türkiye'de 730 bin kamu 300 bin özel sektörüyle toplamda 1 milyonun üzerinde yurt kapasitesi vardır. Halen süren yatırımlarla birkaç yıl içinde bu rakama 110 bin kapasite daha ilave edeceğiz. Yatak kapasitesini arttırmakla kalmadık, yurtlarımızın donanımını otel konforuna yükselttik. Pek çok şehrimizde yurtta kalmak için başvuran öğrencilerimizin neredeyse tamamının talebini karşıladık.

Yaklaşık 1,6 milyon öğrencimizi lisan 650, yüksek lisans 1300 kredi veya burs ödemesiyle destekliyoruz. Hiçbir evladımızın maddi imkansızlık sebebiyle eğitimden geri kalmasına izin vermiyoruz. Harçları da yine biz kaldırdık. İnşallah bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Üniversite kapasitelerinde yaptığımız artış bir başka başarımızdır. 26'dan üniversite sayısını 207'ye çıkardık.

Türkiye artık kendi öğrencileri yanında 230 bin uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan bir konuma gelmiştir. Gençlerimizin okullaşma oranını yüzde 44'e yükselttik. Artık üniversitelerimizde kapasite sorunu kalmadığı için tüm gücümüzü, imkanlarımızı kalitenin yükseltilmesine vereceğimiz bir döneme girdik. Eğitimin tüm kademelerinde kalitenin yükseltilmesi hususunda öncülük yapacaklarına inanıyorum.

Çukurova Üniversitesi'nin 2021-2022 akademik yılının öğrencilerimiz ve üniversite mensupları için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."