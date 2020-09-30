Birleşmiş Milletler (BM( 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"GEREKEN DERSLERİN ÇIKARILACAĞINA İNANIYORUM"
Bir taraftan son asrın en büyük sağlık krizi olan koronavirüsle mücadele ederken diğer taraftan salgının menfi etkilerini yönetmeye çalışıyoruz. Salgın aynı zamanda bizlere biyolojik çeşitliliği korumanın önemini göstermiştir. Tabiat atalarımızın bize biz mirası değil çocuklarımızın emanetidir. Salgın sonrasında insanlığın ekonomik, sosyal adaletle birlikte gereken dersleri çıkaracağına inanıyorum.
"ORMAN VARLIĞIMIZI 23 MİLYAR HEKTARA ÇIKARDIK"
Türkiye'nin oldukça zengin bir habitat çeşitliliği bulunuyor. Aynı zamanda iklimlerin de kavşak noktasındayız. Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, çevreyi korumak için ciddi yatırımlar yaptık. Ata tohumu projemizle bitki çeşitlerini koruma altına aldık. 4,5 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkardık.
"ÖNÜMÜZDEKİ 10 SENE KADERİMİZİ TAYİN EDECEK"
İklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz. Biyolojik çeşitliliğin korunması, restorasyonuna yönelik küresel çabalara da destek veriyoruz. Önümüzdeki 10 sene insanlığın kaderini tayin edecektir. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yenilikçi etkili projelere ihtiyacımız vardır.
"KARŞILŞATIĞIMIZ SORUNLARI FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ"
Ekonomik sektörlerinin tamamında farkındalığı arttırarak özel sektörü teşvik etmeli karşı karşıya kaldığımız sorunları fırsata çevirmeliyiz. İki yıllık dönem başkanlığını yerine getirecek Türkiye gerekli adımların atılmasında öncü rol oynayacaktır. Bu düşüncelerle zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyor herkesi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.
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