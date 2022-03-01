Cumhurbaşkanı Erdoğan Belaruslu mevkidaşıyla görüştü

HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde Rusya'nın yanında aktif rol oynayan ve birçok ülke tarafından yaptırımlara dahil edilen Belarus lideri Lukaşenko ile görüştü.

Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı. Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

6 saatlik müzakerelerden sonuç çıkmamış, ancak bir kez daha buluşma kararı alınmıştı.