Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in doğum gününü kutladı, ikili ilişkilere katkısı için teşekkür etti.

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