Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü!

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle geçen cuma günü düzenlenen panelde Almanya'daki Türk toplumu ve Türkiye hakkında sarf ettiği güzel sözleri dolayısıyla teşekkür etti.
Türkiye ve Almanya'nın NATO müttefikleri olarak Afganistan'dan tahliye sürecinde takdire şayan bir dayanışma ve koordinasyon sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı anlayışı Afganistan'ın içinden geçtiği bu kritik dönemde sürdürmek gerektiğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarınca Afganistan'a gerekli insani yardımların ulaştırılması hususuna da değinen Erdoğan, 2015'teki Suriyeli göçmen dalgasına benzer bir tecrübeyi yaşamayı hiç kimsenin istemeyeceğini, Almanya ve Avrupa Birliği'nin bu minvalde Afgan göçünün yükünü taşıyan komşu ülkelere destek sağlaması gerektiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin konuyu sadece sınır güvenliğine indirgediğine dikkati çekerek, Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.
Türkiye'nin 18 Mart Mutabakatı'nın tüm boyutlarıyla hayata geçirilmesine dair haklı beklentisine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması gibi konularda Avrupa Birliği'nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.
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