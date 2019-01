Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı'nda konuştu.



31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi kazanacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözünü Ankara'ya diken ana muhalefetin dersini alacağını söyledi. Cumhur ittifakında MHP'nin de kendileriyle aynı hassasiyetle hareket ettiklerine dikkat çeken Erdoğan, "Elbette ittifakta yer alan iki siyasi partinin farklı politikaları, farklı çözüm önerileri olacaktı.Ama bunların hiçbiri ittifakın özünü oluşturan, ülke ve milletimizin bekasının önüne geçmemeli ve geçmeyecektir" dedi.



Erdoğan, Cumhur İttiakı'yla ilgili şöyle konuştu: "Cumhur ittifakının ruhuna herkes uymalı. Uymayanlar kusura bakmasın, istirahate alırız".





Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"AK Parti'de her görev bayrak yarışı olarak görülür. Bu bir devir teslim sürecidir. Ankara seçimlerde sembol şehirlerden biridir. Tıpkı İstanbul gibi burayı da herhangi bir belediye kazanmak ya da kaybetmek olarak görmüyoruz. Hep söylediğim gibi milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Tam tersine biz her yaştan, her kesimden insanla kurduğumuz gönül bağıyla, projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz.. Belediyecilik bir aşktır. Halka hizmet hakka hizmettir diyerek bu yola çıktık. Her şeyden önce dertli olanın işidir. Milletin verdiği yetkiyle, milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansları hiç yoktur. Cumhur İttifakının gereği neyse, tüm teşkilatlarımız ve arkadaşlarımız buna uymalıdır. Uymayanlar kusura bakmasınlar".

"GÖZLERİNİ ANKARA'YA DİKENLERE İNŞALLAH DERSLERİNİ VERECEĞİZ"

"Büyükşehir belediye başkan adayımız projelerini zaten hazırlamıştı. İlçe belediye başkan adaylarımız da hazırlıklarını yapıp, milletimizin huzuruna çıktıklarında 31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum. Gözünü Ankara dikenlere inşallah derslerini bir kez daha vereceğiz."

"MHP'Lİ KARDEŞLERİMİZ DE AYNI HASSASİYETLE HAREKET EDECEKTİR"

"Elbette ittifakta yer alan iki siyasi partinin farklı politikaları, farklı çözüm önerileri olacaktır. Ama bunların hiçbiri ittifakın özünü oluşturan ülke ve milletin bekası konusundaki görüşlerimizin önüne geçmedi, geçmeyecek. Bu büyük mutabakata uygun şekilde birlikte çalışacağımıza inanıyorum. MHP'li kardeşlerimizin de aynı hassasiyetle hareket edeceğinden şüphe duymuyorum."

"AMA BUNLARI BAY KEMAL BİLMEZ! HABERİ YOKTUR"

"Başkentimize 15 bin 621 adet yeni derslik, 10 bin 501 kişilik kapasiteli yüksek öğrenim yurtları kazandırdık. Ankaramıza son 16 yılda 4'ü devlet toplam 12 üniversite kurduk. Bugün 300 bin öğrencimiz Başkentimizde öğrenim görüyor. Toplam 137 adet sağlık tesisi kazandırdık. Ama bunları Bay Kemal bilmez ha! Haberi yoktur."

"ANKARA SAVUNMA SANAYİİNİN DE BAŞKENTİ KALBİ KONUMUNA GELMİŞTİR"

"Ankara'da 95 bin adet konutu hayata geçirdik. Ankara'yı Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a hızlı tren hatlarıyla bağladık. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hatlarında da çalışmalar devam ediyor. Başkentray'ı hizmetinize sunduk. Atatürk Kültür Merkezi, Gar, Kızılay metro yolunun uzantısı devam ediyor. 2020 yılında tamamlanıyor. Kurtuluş mücadelemizin 15 Temmuz direnişimizin başkenti Ankara, savunma sanayinin de başkenti, kalbi konumuna gelmiştir."

"ARTIK KENDİ UYDULARIMIZI KENDİMİZ YAPIYORUZ"

"2001 yılından bugüne savunma, güvenlik, havacılık ve uzay alanlarında çok önemli gelişmeler yaşandı. Birçok milli projemizi uygulamaya koyarak başarılı sonuçlar elde ettik. Havacılık alanında üretim yapacak ilk fabrikamız bu bölgede inşallah Şubat ayında faaliyete başlıyor. Artık kendi uydularımızı kendimiz yapıyoruz. Geçen ay Uzay Ajansı'mızı kurduk."

"YARIN MÜJDEYİ AÇIKLAYACAK! SİZLER DE HAYRAN KALACAKSINIZ"

"Ankara'da millet bahçesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. millet kıraathanelerini bir yana koyamayız. Onlar da aynı şekilde aynı hızla devam edecek. Yarın sizlere sayın başkan adayımız müjdeyi verecek. O da Ankara'daki özellikle stadyumu sizlere açıklayacak. Sizler de animasyonda o projeyi gördüğünüz zaman hepiniz de buna hayran kalacaksınız."

"MİLLETİMİZ MAKYAJIN ALTINDAKİ BU YÜZÜ ÇOK İYİ TANIYOR"

"AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri hep istikamet sahibi olmamızdır. Milletimiz hangi hayali kuruyorsa biz de aynı hayallerle aynı hedeflere yürüyoruz. Bunun için vesayetinden darbecisine, teröristinden ekonomik tetikçisine kadar içeride ve dışarıda karşı karşıya gelmedik kimse bırakmadık. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle alnımızın akıyla çıktık. Girmedik kılık bırakmıyorlar. Ama milletimiz makyajın altındaki yüzü çok iyi bildiği için her seferinde bunları ifşa ediyor. Cenab Şahabettin'in ifadesiyle kargayı sesinden tanıyor bu millet."

"ANA MUHALEFETİNİN YAPTIĞI İTTİFAK DEĞİL İHANETTİR"

"Biz sizin terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla veya terör örgütünün ta kendileriyle nasıl al takke ver külah yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı ittifak desek ittifak değil. İttifak dediğiniz belirli ilkeler çerçevesinde kurulur. Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil ihanet demek daha doğrudur. Ülkemize ve milletimize husumet besleyen kim varsa onlarla hareket etmenin bir izahı olamaz. Teröristlerin diliyle bize saldırmalarının başka bir adı olamaz."

"ANKARA 31 MART'TA DA TÜM GÜCÜYLE AK PARTİ'YE SAHİP ÇIKACAKTIR"

"Kendi ülkesini şikayet etmenin izahı olamaz. Mart seçimleri bu gerçeğin tüm açıklığıyla ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Yeter ki biz davamızdan, ahlakımızdan taviz vermeyelim. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Ankara olacağız, Türkiye olacağız. Ankara sizlerin gayretiyle 31 Mart'ta da tüm gücüyle AK Parti'ye sahip çıkacaktır. Şu andan itibaren durmak yok, yola devam."

"SABAH 06.00'DA SANDIK MAHALLİNDE OLACAKSINIZ"

"Asla oy kaybı diye bir şeyi kabullenemeyiz. Bakacaksınız netice çok farklı olacaktır. O gün saat sabah 06.00'da sandık mahallinde olacaksınız, orada duruma hakim olacaksınız. Sandık Başkanı geldiği zaman, o saatte gelmeyenlerin yerine önce gelen kimse devralacaktır. Buna çok dikkat edeceğiz"