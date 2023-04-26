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Cumhurbaşkanı adayı İnce: Memleket İttifakı doğru konumlanmadı doğrusu...

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır. Bunun doğrusu CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi birlikte yapmalılardır" dedi

Giriş: 26.04.2023 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı İnce: Memleket İttifakı doğru konumlanmadı doğrusu...
AA

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Millet İttifakının doğru konumlanmadığını" savunarak, "Bunun doğrusu CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi birlikte yapmalılardı." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kader seçimine sayılı günler kaldığını belirtti. İnce, altılı masa ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacanın açıklamalarına işaret ederek, "Altılı masadan garip sesler geliyor." ifadesini kullandı.

İnce, şunları kaydetti:

"Bu Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır. Bunun doğrusu CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi birlikte yapmalılardı. Bunu defalarca gündeme getirdim ama ne yazık ki bizi dinleyen olmadı. Seçim günü hep birlikte göreceğiz. CHP listelerine yerleşen, garanti yerlere yerleşen bu arkadaşların Türkiye'ye, milletimize nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız."

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