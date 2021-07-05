Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl emeklilerin merakla beklediği haberi verdi. Emekliler Temmuz ayı aylıklarını almak ve artı bayram ikramiyelerini alarak bayramda rahat bir nefes almak istiyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Erdoğan: "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi.