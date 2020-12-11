Cuma namazı sonrası yağmur duası

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son üç aylık kuraklık durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden haritalar yayınlandı. Yayınlanan haritalara göre, Türkiye’nin önemli bir bölümünün yağış almadığı ve şiddetli kuraklık yaşandığı görüldü.

Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, uzmanlar da bu konu hakkında açıklamalarda bulunarak yaşanan kuraklığa dikkat çektiler.

YAĞMUR DUASINA DAVET YAPILDI

İHA'da yer alan habere göre yaşanan kuraklık nedeniyle bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı. Hutbede, “Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bugünlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum” denildi.

BÜTÜN CAMİLERDE YAĞMUR İÇİN DUA EDİLDİ

Su gibi bir hazineye paha biçilemeyeceği vurgulanan hutbe şöyle: "Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun!

"DİĞER CANLILARIN HAKKINI İHLAL ETMEYELİM"

Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim."