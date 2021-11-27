Çukurda cansız iki erkek! Gaziantep'te vahşet!

Gaziantep'in Karkamış ilçesi Gürçay Mahallesi kırsalındaki fıstık bahçesinde, yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukuru görenler, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

AA'da yer alan habere göre olay yerine gelen ekipler, kazdıkları çukurda Harun Ö. ve İbrahim C'ye ait cansız bedenlere ulaştı.

İlk incelemede bu kişilerin sert cisimle kafalarına aldıkları darbe sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Karkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.