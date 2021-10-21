Çin'de son vakalar sonrası yeni tedbirler!

Covid vakalarını sıfıra indirme hedefiyle çok yaygın test uygulaması yapılıyor

Koronavirüsün yeniden yayılmasına engel olmaya çalışan Çin hükümeti, ülkenin kuzeyinde yüzlerce uçak ve tren seferini iptal etti.

Salgının ülkenin kuzeyindeki son vaka patlamasının izi, geçen hafta bölge içinde seyahat eden yaşlı bir çifte kadar sürüldü.

Yaşlı çiftin geçtiği başkent Pekin dahil beş eyalette onlarca vaka birden ortaya çıktı.

Çin Covid salgınına "sıfır tolerans" yaklaşımını sürdürüyor.

Bu kapsamda vaka sayısını sıfırlamak amacıyla sık sık bölgesel kapatma önlemleri ve testlerin yoğunlaştırılması yöntemlerine başvuruyor.

Son Covid vakalarının görüldüğü kentlerden Lanju'da halka çok gerekli olmadıkça bölgeden ayrılmamaları söylendi. İç Moğolistan eyaletinin Erenhot kentinde ise bölge dışına seyahat tamamen yasaklandı.

Çin'in kuzeyinde salgının görüldüğü bölgelerden üçünü en çok etkileyen kapatma önlemleri arasında okulların kapatılması da var.

2022 Kış Olimpiyatları öncesi önlemler artırıldı

Çin Sağlık Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre yetkililer, 20 Ekim günü itibarıyla ülke içinde bulaştığı anlaşılan 13 yeni vaka tespit etti. Böylece 16 Ekim'den bu yana görülen vaka sayısı 42'ye ulaşmış oldu.

Kapatma önlemi ilan edilen alanlar ve etkilediği nüfus, 2020 yılının ilk aylarında, nüfusu çok daha büyük ve yoğun olan Vuhan'da uygulanan sokağa çıkma yasaklarına göre çok daha küçük boyutta.

Ülkenin kuzey ve kuzey batısını etkileyen yeni vaka dalgası Pekin ve komşusu Hebei eyaletini de kapsıyor Burada, 2022 Kış Olimpiyatları öncesi hazırlıklarla birlikte virüse karşı önlemler de iyice sıkılaştırıldı.

Pekin'de Ağustos ayından bu yana ilk kez 19 Ekim günü bir vaka tespit edildi.

Hebei eyaletinde Kış Olimpiyatlarına eş ev sahipliği yapacak olan Jangicaku kentinden otomobille 6 saatlik mesafedeki Şingtay kentinde iki kişinin belirti göstermemekle birlikte Covid pozitif oldukları belirlendi. Belirti göstermeyenler Çin'de ayrı hesaplanıyor.

Geçen hafta 9 vakanın görüldüğü Kuzey batıdaki Gansu eyaletinin yönetim merkezi Lanju ile Ciquan kentlerinde ilk ve orta dereceli okullar ve yüzyüze eğitim askıya alındı.

Ciquan'da aslında şu anda tespit edilmiş vaka yok ama yetkililer sergileri ve benzer kültürel faaliyetleri de askıya almış durumda.