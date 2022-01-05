Genç kız kan dondurdu! Önce bıçakladı sonra boğdu

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı annesini önce bıçakladı, ardından da fön makinesinin kablosu ile boğarak öldürdü.

Korkunç olay, Osmancık ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.N.S adlı genç kız ile annesi N.S. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, bıçakla annesini yaraladı.

OLAYIN ARDINDAN KIZ KARDEŞİNİ ARADI

M.N.S., olayın ardından kardeşi E.S.'yi (15) arayarak, durumu haber verdi. Hemen eve gelen ve annesini yerde hareketsiz yatarken bulan E.S., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan N.S.'nin cenazesinde yapılan ilk incelemede boğazında kablo izleri olduğu belirlendi.

YASAK AŞK İDDİASI

Olayın ardından gözaltına alınan M.N.S.'nin ifadesinde, annesinin yaşadığı yasak aşk nedeniyle tartıştıklarını ve bu yüzden annesini bıçakladığını, ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi.

M.N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.