AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçtiğimiz yıl aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde can kaybı 247 bin 473'e ulaşırken vaka sayısı ise 3 milyon 507 bine yükseldi. Kovid-19'un merkez üssü haline gelen ABD'de can kaybı artışı devam etti. İşte dünya genelinde pandeminin geride bıraktığı acı bilanço...

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 70 BİNE DAYANDI

AA'da yer alan habere göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1711 artarak 68 bin 598'e yükseldi. ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı ise 1 milyon 162 bin 164'e ulaştı. ABD genelinde ise New York, 319 bin 213 vaka ve 24 bin 368 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

İTALYA'DA CAN KAYBI 28 BİN 884 OLDU

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884’e yükseldi. Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 100 bin 179'a geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 210 bin 717 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 1740 artarak 81 bin 654'e çıktı.

İNGİLTERE'DE BİLANÇO 28 BİN 446'YA ULAŞTI

Ülkede bir günde yapılan test sayısı 76 bin 496 olurken, Kovid-19 vakalarının sayısı 4 bin 339 artarak 186 bin 599'a çıktı. İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 446'ya yükseldi.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 25 BİN 264'E ÇIKTI

İspanya´da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 163 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 25 bin 264´e çıktı. Sağlık Bakanlığı, PCR testlerine göre ülkede 217 bin 466 vaka olduğunu açıkladı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 24 BİN 895 OLDU

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 387 artışla 202 bin 54'e ulaştı.

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ALMANYA'DA CAN KAYBI 7 BİNE ULAŞTI

Koronavirüs salgınında Almanya, 164 bin 967 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6´ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 130 bin 600´ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812´ye çıktı.

RUSYA'DA BİR GÜNDE 10 BİN 633 VAKA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 633 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 134 bin 687'ye çıktı. Ülkede 1626 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 16 bin 639 oldu. Ölü sayısı ise 58 artışla 1280'e yükseldi.

BREZİLYA'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 51 OLDU

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 421 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 421 artışla 7 bin 51'e, vaka sayısı da 4 bin 970 artarak 96 bin 559'a yükseldi.

İRAN'DA CAN KAYBI 6 BİN 203'E ÇIKTI

İran´da koronavirüsten ölenlerin sayısında azalma görüldü. Ülkede son bir günde 47 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 6 bin 203´e yükselirken; 976 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 97 bin 424´e ulaştığı aktarıldı.

ÇİN'DE BİR GÜNDE 2 VAKA GÖRÜLDÜ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde sadece 2 vaka görüldüğü bildirildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 82 bin 877’ye yükseldi. Çin'de salgının başından bu yana virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 713 hasta da iyileşti.