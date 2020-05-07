Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde beş ay önce otaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde yaşanan can kaybı 263 bin 831'e çıkarken, vaka sayısı ise 3 milyon 755'i geçti. Salgının merkez üssü konumuna gelen ABD'de ölü sayısı, bir günde 2 bin 360 kişi artarak 74 bin 807'ye, vaka sayısı ise 1 milyon 238 bine ulaştı. Ülkede 24 saat içinde 24 bin 776 kişinin ise enfekte olduğu bildirildi.
İNGİLTERE, İTALYA'YI GERİDE BIRAKTI
AA'da yer alan habere göre İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 30 bin 76'ya yükseldi. Son bir gün içinde pandemi nedeniyle 649 kişinin öldüğü bildirildi. Ülkede vaka sayısı da 6 bin 111 artışla 201 bin 101'e çıkarken, gün içinde toplam 69 bin 463 test yapıldı. İngiltere ölü sayısında İtalya'yı geride bıraktı.
İTALYA'DA VAKA SAYISINDA REKOR DÜŞÜŞ
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 369 artarak, 29 bin 684’e yükseldi. Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, 6 bin 939'luk rekor düşüşle 91 bin 528’e geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 214 bin 457 oldu.
İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 25 BİN 857 OLDU
Ülkede, son üç gündür 200'ün altında olan günlük ölüm sayısı dün biraz artarak 244 oldu. Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 857'ye ulaştı. PCR testlerine dayanan toplam vaka sayısı da son 24 saatte 996 artışla 220 bin 325'e çıktı. İspanya, Kovid-19 salgınında ölü sayısı bakımında ABD, İngiltere ve İtalya'nın ardından dördüncü, vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci, iyileşen sayısında ise ABD ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.
FRANSA'DA CAN KAYBI 25 BİN 809'A ÇIKTI
Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 809'a çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 39 artışla 208 bin 698'e ulaştı.
ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 275'E ULAŞTI
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya´da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte 947 artışla 164 bin 807´ye yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 165 kişi artarak 7 bin 275'e ulaştı ulaştı.
İRAN'DA BİLANÇO 6 BİN 418 OLDU
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 6 bin 418'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısının da 101 bin 650'ye ulaştığı bildirildi.
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