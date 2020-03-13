DHA

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da karantina altında tutulan 3 kişi de daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 5´e yükseldi.

5 VAKADAN 4'Ü ALMAN ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre koronavirüs teşhisi koyulan kişilerin 4´ünün Alman turist olduğu, bir kişinin de İngiltere´den dönüş yapan KKTC vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.