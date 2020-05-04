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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den çok önem uyarı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının bitmediğini ve devam ettiğini belirterek, "Eğer bu sabah her şey normale dönmüş gibi sokaklarda, pazar yerlerinde ve marketlerde kalabalıklaşma olur ve sosyal mesafeyi korumazsak tekrar yukarıya doğru çıkışı bir hafta 10 gün sonra görebiliriz" dedi

04.05.2020 - 09:12 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs önlemleri
İHA

Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Salgın bitmedi devam ediyor. Tedbirlere uyarsak normal hayata dönüşümüz daha kısa zamanda olacaktır" diye konuştu.

"TEDBİRLERİ GEVŞETMEYELİM"

İHA'da yer alan habere göre virüsün son olarak dün bin 670 vatandaşımıza bulaştığını ve 61 kişinin ölümüne neden olduğunu hatırlatan Özlü, tedbirlere uyulması halinde normal hayata dönüşün daha kısa zamanda olacağını söyledi. Özlü "Acele edersek, geç kalırız; daha uzun süre evlerimizde kalırız. Biraz daha sabredelim. Tedbirleri gevşetmeyelim.

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"HEPİMİZİN UYMASI GEREKİYOR"

65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki yurttaşlarımızın bir an önce dışarı çıkabilmeleri için hepimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Onlar evden çıkmayarak bize yardımcı oluyorlar. Biz de sosyal mesafeyi koruyarak onların zahmetlerini boşa çıkarmayalım" ifadelerini kullandı.

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