Türkiye2de son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390a yükseldi.

''AĞIR VE AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR''

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.'' dedi.