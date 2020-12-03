İşte en güncel koronavirüs tablosu!

AA

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadele ediyor, bu ay koronavirüs aşısının gelmesi bekleniyor. Vatandaşlar son dakika korona vaka ve vefat sayısını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." açıklamasında bulundu. İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu...

3 ARALIK KORONA TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu açıkladı.

2 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız. " ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Yeni önlemler doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, Meclis Tören Salonu'nda 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ikinci Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı. Toplantıda Meclis'teki Kovid-19 önlemleri ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda başlattı.

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin alınan yeni kısıtlama ve tedbirlere yönelik genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı.

"Tatlıcılar/pastaneler sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde nasıl faaliyet göstereceklerdir?" sorusuna da şu şekilde yanıt verildi:

"Lokanta ve restoran tarzı işyerleri hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair genelge hükümlerine tabidirler."

Otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların seyahatlerinin nasıl olacağına yönelik sorusu ise şu şekilde yanıtlandı:

"Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24 Haziran 2020 tarih ve 10134 sayılı genelgemiz kapsamında 'ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı' üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden 'Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir."

Marmara Üniversitesinde yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tuğba Tunalı Akbay, Prof. Dr. Göksel Şener ve Doç. Dr. Betül Okuyan, keçi sütü içerisinde Kovid-19'a karşı etkili protein buldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kovid-19'a yakalandı.

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcu ile teknik heyetten 2 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı. Buna göre, caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7 bin kişinin bulunabileceği ve yoğunluğun artması durumunda girişlerin geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğünce koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması kararı kapsamında otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerinin yeniden düzenlediğini bildirdi. Buna göre, Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatler kapsamında hafta içi 21.00-24.00 saatlerinde Özel Halk Otobüsleri (ÖHO),Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ile Metro ve ANKARAY hizmet vermeyecek.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 57 bin 45'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 709 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 641 bin 610'a ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 761 bin 230'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 616'ya geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 684 artarak 57 bin 45'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 38 bin 740 artarak 823 bin 335'e çıktı.

Avrupa'da nüfusuna oranla salgının ikinci dalgasından sert şekilde etkilenen Malta'da da salgın başından beri ölenlerin sayısı son 24 saatte 5 artarak 146 oldu. Ülkede son 24 saatte 126 yeni vaka kaydedildi, aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 bin 68'e çıktı.

Salgının Ada'da başladığı marttan beri toplam Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 101'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 362 artarak 48 bin 990'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 362 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 621 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 48 bin 990'a, vaka sayısının da 989 bin 572'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 828'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, iyileşen hasta sayısının ise 688 bin 54'e ulaştığını ifade etti.

Bugüne kadar 6 milyon 212 bin 694 test uygulandığını bildiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin "kırmızı", 278 ilçenin "turuncu", 106 ilçenin ise "sarı" bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 697, Meksika'da 825, Arjantin'de 198, Kolombiya'da 168, Peru'da 65, Şili'de 20 ve Ekvador'da 40 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 697 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 173 bin 817'ye, 50 bin 909 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 386 bin 787'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 250 bin 590 vaka ve 42 bin 290 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 656 bin 498 olarak açıklandı.



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 825 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 8 bin 819 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 106 bin 765'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 122 bin 362'ye ve iyileşenlerin sayısı da 829 bin 817'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.



Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 198 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 38 bin 928'e, 8 bin 37 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 432 bin 570'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 263 bin 251 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 168 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 36 bin 934'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 986 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 324 bin 792'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 217 bin 647'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirdi ve 1623 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 965 bin 228'e, can kaybı 36 bin 31'e, iyileşenlerin sayısı 896 bin 978'e yükseldi.



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 430’a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1121 artışla 552 bin 864'e, iyileşenlerin sayısı 528 bin 34'e ulaştı.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 40 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 501’e yükseldi.

Vaka sayısının 988 artarak 193 bin 673'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 169 bin 804 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.