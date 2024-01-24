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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çorlu tren kazasında karar bekleniyor: Karar duruşması bugün! - Güncel haberler

        Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davasında karar bekleniyor

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili davada karar bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:39
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        Çorlu tren kazasında karar bekleniyor
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili tutuksuz yargılanan 13 sanıklı davanın bugün karar duruşması yapılacak.

        DHA'nın haberine göre geçen duruşmada mütalaasını veren savcı, TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu ile Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını, diğer sanıkların 'basit taksir' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

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        Mahkeme heyeti tutuklama taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

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        #son dakika
        #çorlu tren kazası
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