15 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Bayrampaşa Hali'nde çöp konteynerlerine dökülen domates görüntüleri" haberlerine ilişkin, "Olay 10 Ağustos 2019 Cumartesi arife günü saat 11.00 civarında gerçekleşmiştir. Bozuk olduğundan dolayı dökülen ürünler için (bayram tatili nedeniyle halin 4 gün kapalı kalacağı da göz önüne alınarak ) İBB'den eksper raporu alınmadığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı, ilgili firmaya toplam 4 bin 200 lira ceza kesilmiştir." açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, son günlerde bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan "Bayrampaşa Hali’nde çöp konteynerlerine dökülen domates görüntüleri" haberleri üzerine yapılan bilgilendirmede, hallerin üretici ile tüketici arasında serbest rekabet şartları içerisinde fiyat oluşumunu sağlayan borsalar olduğu, 5957 Sayılı Kanun'la sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasının düzenlendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması"nın yasaklandığına değinildi.
Zaman zaman gerek nakliye gerekse hava şartlarına bağlı olarak ürünlerin satışa sunulamayacak duruma gelmesi nedeniyle bazı ürünlerin esnaf tarafından imha edilebildiği ve böyle durumlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğünce oluşturulan bir eksper heyeti malın satışa arz edilemeyecek nitelikte olduğuna dair rapor tuttuktan sonra ürünün imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bayrampaşa Hali içerisinde yıllık ortalama 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleştirilmekte olup, bu tip çöpe dökülen ürünlerle beraber yılda toplam 27 bin ton organik çöp oluşmaktadır. Bu çöpler toplanılarak ayrıştırılmakta ve gübre elde edilerek park ve bahçelerimizde kullanılmaktadır. Gıda kayıp kaçak oranının yüzde 25'ler olarak konuşulduğu bir sektörde, haldeki toplam çöp miktarı binde 7 oranında gerçekleşmektedir. Söz konusu olay ise 10 Ağustos 2019 Cumartesi arife günü saat 11.00 civarında gerçekleşmiştir. Bozuk olduğundan dolayı dökülen ürünler için (bayram tatili nedeniyle halin 4 gün kapalı kalacağı da göz önüne alınarak) İBB'den eksper raporu alınmadığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı ilgili firmaya toplam 4 bin 200 lira ceza kesilmiştir. İlgili firma bayramdan önceki son 3 gün içerisinde 124 ton domates satmış, elinde kalan bozulmaya yüz tutmuş 3 ton domatesi eksper raporu olmadan çöpe dökmüştür. Aynı tarihlerde hal içerisinde 10 bin ton domates satılmıştır. Bu veriler ışığında fiyat spekülasyonu oluşturulmak istenildiğine dair bir kanaat oluşmamıştır."
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