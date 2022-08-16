Çöp evde bulunmuştu! En iyi haber geldi!

DHA'da yer alan habere göre kardeşinin oğlu C.'ye bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı.

C.M.'nin psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.

Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan C.M., 22 günün ardından dün akşam taburcu edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınan C.M., adresi gizli tutulan eve yerleştirildi.

C.M.A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi; Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. C.M., savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.