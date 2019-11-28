28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, FBTV'de açıklamalar bulundu. Fransız futbol adamı, takımdan ayrılacağı konuşulan Adil Rami ile ilgili "Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedileceği yönünde haberler okudum, bunlar gerçek dışı. Takıma girmek için çok uğraşıyor, Serdar Aziz ve Zanka ile rekabet halinde" ifadelerini kullandı.
SAKATLARIN SON DURUMU
Comolli, sakatlığı bulunan isimler için ise şunları söyledi: "Max Kruse döndü. Çok fazla sakatlanan bir oyuncu değil ama aramıza döndü. En önemli şey, Max Kruse'un tekrardan sakatlanmamasıydı ve bunun için de gerekli önlemleri aldık."
"VEDAT TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI"
"Vedat'ın sakatlığını zaten herkes biliyor, milli takımda da yakından takip ettik. Takımla çalışmalara başladı ve Vedat umarım cumartesi günü Göztepe maçında bizimle olur."
"HASAN ALİ KISA SÜREDE ARAMIZA DÖNDÜ"
"Hasan Ali'nin yaşadığı sakatlık uzun süreli bir sakatlıktı ama kısa sürede aramıza döndü. İnsanlar bize nasıl bunu başardığımızı soruyor. Sağlık ekibimimiz gerçekten çok başarılı."
"MEVLÜT, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OLACAK"
"Mevlüt Erdinç de sakatlandı, kupa maçına olmasa bile Gençlerbirliği maçında bizimle olabilecek. Sakatlandıktan sonra çok üzüldü ancak gerçekten harika bir profesyonel ve kısa sürede bizimle beraber olacak"
"BİZ BU LİGİN EN İYİ TAKIMIYIZ"
"Biz bu ligin en iyi takımıyız! Bazen istediğimiz sonuçları alamasak bile bunun sebeplerini arıyoruz. Bu takımı daha iyi hale nasıl getiririz diye sürekli düşünüyoruz. Kazanmak istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!