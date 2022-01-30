AA

Afyonkarahisar'ın Sülümenli beldesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İ.A. (17), F.K. (16), Ö.U.Ö. (17), T.S. (18) ile E.T. (17) önceden aralarında husumet bulunan Y.C. (17), İ.G. (16), O.Ç. (16), H.U. (16) ve T.G. (16) merkeze bağlı Sülümenli beldesinde karşılaştı.

Burada iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.G, İ.A. Ö.U.Ö. ile F.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İ.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanelerdeki tedavileri tamamlanan İ.A, Ö.U.Ö, F.K. ile kavgaya karışan T.S, E.T, Y.C, O.Ç, H.U. ve T.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.