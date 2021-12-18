Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Acı olay! Kızını öldürdüğünü tutuklanınca öğrendi

Çocuğunu öldürdüğünü tutuklanınca öğrendi!

Kırıkkale'de tabanca ile intihar kalkışan baba, omzundan çıkan kurşun ile kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu. 10 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderilen baba, tutuklanınca kızını öldürdüğünü öğrendi

18.12.2021 - 08:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Acı olay! Kızını öldürdüğünü tutuklanınca öğrendi
Çocuğunu öldürdüğünü tutuklanınca öğrendi!
0:00 / 0:00
İHA

Kırıkkale'de, 2 Aralık tarihinde Etiler Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde intihara kalkışan Erdoğan Karakaya (37), odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını alarak ateşledi.

12 YAŞINDAKİ HAZAL CAN VERDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre o sırada kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki Hazal, babasının omzundan çıkan kurşun ile olay yerine hayatını kaybetti.

BABA 2 HAFTA SONRA TABURCU OLDU

Sağlık görevlilerince, ambulansla Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan Erdoğan Karakaya, iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen zanlı, buradaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan Karakaya, kızının öldüğünü tutuklanınca öğrendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Hiçbir şey olmaz' dediler... Cenazesi çıktı
'Hiçbir şey olmaz' dediler... Cenazesi çıktı
'Küçük bir kız değilim' dedi! 8 yaşında zannediliyor
'Küçük bir kız değilim' dedi! 8 yaşında zannediliyor
Memur-Sen'den ek zam açıklaması
Memur-Sen'den ek zam açıklaması
Organları zarar görmeye başlamıştı... Sebebi mide küçültme mi?
Organları zarar görmeye başlamıştı... Sebebi mide küçültme mi?
Finansal serbestiyet açıklaması
Finansal serbestiyet açıklaması
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Trakya'da 'hatırlatma dozu aşısı' yoğunluğu
Trakya'da 'hatırlatma dozu aşısı' yoğunluğu
Adana'da aile üyelerine silahlı saldırı: 1'i ağır 4 yaralı
Adana'da aile üyelerine silahlı saldırı: 1'i ağır 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.