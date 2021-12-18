Çocuğunu öldürdüğünü tutuklanınca öğrendi!

İHA

Kırıkkale'de, 2 Aralık tarihinde Etiler Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde intihara kalkışan Erdoğan Karakaya (37), odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını alarak ateşledi.

12 YAŞINDAKİ HAZAL CAN VERDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre o sırada kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki Hazal, babasının omzundan çıkan kurşun ile olay yerine hayatını kaybetti.

BABA 2 HAFTA SONRA TABURCU OLDU

Sağlık görevlilerince, ambulansla Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan Erdoğan Karakaya, iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen zanlı, buradaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan Karakaya, kızının öldüğünü tutuklanınca öğrendi.