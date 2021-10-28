Çobanlar mısır tarlasında buldu

DHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Evciler Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında dün öğle saatlerinde çobanlar tarafından cenin bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan sağlık ekipleri, 16 haftalık olduğu değerlendirilen cenini ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çobanlar ve çevredekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.