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CNN yorumcusu Van Jones, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın haberini gözyaşlarıyla açıkladı.

ABD Başkanlık seçim sonuçları belli oldu. Bütün dünyada sonucunun heyecanla beklendiği ABD Başkanlık seçimlerinde kazanan Demokrat Joe Biden oldu. CNN yorumcusu Van Jones ise bu haberi seyircilerle paylaşırken duygu dolu anlar yaşadı.

Jones, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah bir ebeveyn olmak daha kolay. Baba olmak daha kolay. Çocuklarınıza karakterin ve doğrunun ne kadar önemli olduğunu ve iyi olmanın önemini anlatmak daha kolay.

Amerika’da Müslümansanız, başkanın sizi isteyip istemediği konusunda endişeniz olmasın.Eğer bir göçmenseniz ve zor şartlarda buraya geldiyseniz Başkanın bebeğinizi sizden ayırıp ayırmayacağını düşünmenize gerek yok. Mutlu olabilmek için endişe etmenize gerek yok."