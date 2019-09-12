Konya’da kendisine ait oto bakım merkezinde yanında çalışan 15 yaşındaki çırağını triger kayışı ile döven F.S. tutuklandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan F.S., tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşına çıkarılan F.S. kasten yaralama, hakaret, tehdit ve hürriyeti tahdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DÖVMEDİM, İYİ NIYETİMİN KURBANI OLDUM"

Karatay motorlu taşıtlar bakım ve onarım sanayinde bulunan ve kendisine ait olan Cevahir oto bakım ve onarım servisinde, 15 yaşındaki çırağı M.A.'yı yaklaşık 45 dakika döverek yürüyemez hale getiren F.S. savcılığa verdiği ifadesinde, "Hakkımdaki suçlamaları reddediyorum. Ben çalışma şekli nedeniyle kendisine dikkat etmesi konusunda uyardım. M.A.'nın dikkat sorunu vardı. Onu dövmedim, iyi niyetimin kurbanı oldum. Hakkımdaki suçları reddediyorum" dediği öğrenildi.

TRİGER KAYIŞIYLA YÜRÜYEMEZ HALE GETİRDİ

Olay 7 Temmuz 2019'da Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan Karatay motorlu taşıtlar bakım ve onarım sanayinde meydana geldi. İddialara göre, 15 yaşındaki M.A., F.S.'ye ait Cevahir oto bakım ve onarım servisinde işe başladı. Müşterisine sinirlenen usta F.S. yanında çalışan 15 yaşındaki çocuğu araba triger kayışı ile ayakta duramayacak hale gelene kadar dövdü. M.A.'nın eve kuzenin omuzlarında geldiğini gören aile, çocuklarının durumunu görünce dehşete düşerek şikayetçi olmuş ve adli süreç başlamıştı.