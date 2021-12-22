İlçede sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı cip, park halindeki yolcu otobüsüne binmeye çalışan personel ve yolculara çarptı.

AA'da yer alan habere göre kazada, otobüs şoförü Erdal Elbaner'in de (40) bulunduğu 4 kişi yaralandı. Bölgeye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan şoför Elbaner müdahaleye rağmen kurtarılamadı.