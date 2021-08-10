Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo istifa etti

Taciz iddiaları üzerine görevi bırakması yönünde çağrıların yükselmesinin ardından New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında istifasını duyurdu.
Cuomo, aylar sürecek azil işlemleri sırasında değerli zaman ve para kaybı olacağını, ayrıca yönetimin çalışmaya devam etmesinin "ölüm kalım meselesi" olduğunu belirterek, bu enerji kaybına neden olmak istemediğini söyledi.
İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Hakkındaki iddialar karşısında kendini savunmaya devam eden Cuomo, toplantıya New York Başsavcısı Letitia James'ın raporunu eleştirerek başladı.
Raporda ciddi hatalar olduğunu ileri süren Cuomo, "Uygunsuz davrandığımı iddia etmek ile cinsel taciz sonucuna varmak farklı şeylerdir." dedi.
Sözlerinin, 11 kadını derinden yaraladığını reddetmek anlamına gelmediğini söyleyen Cuomo, kadınlardan özür de diledi.
Hareketleri için tüm sorumluluğu üstlendiğini, insanlara fazla yakın davrandığını, sarılıp öpmekten çekinmediğini ifade eden Cuomo, "Kendimce kimseyle sınırı aşmadım ama sınırın nerede bittiğini bilmiyordum. Bu konuda nesil ve kültür farklarını dikkate almalıydım ama yapmadım." diye konuştu.
Üç dönemdir görev yapan Demokrat Vali Cuomo'nun, cinsel taciz ile bakımevlerinde Kovid-19 salgını konusunda halkı yanıltmak ve Kovid-19 testlerinde aile ve akrabalarına öncelik tanımak gibi iddialarla New York Eyalet Meclisi'nde azil soruşturması devam ediyordu.
HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI
Eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.
New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.
Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.
New York Eyalet Başsavcısı Letitia James tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yayımlanan raporda, Cuomo'nun 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu ifade edilmişti.
Raporun ardından, Cuomo’nun kıdemli yardımcısı Melissa DeRosa istifa kararı almıştı. Geçen hafta yayınlanan 168 sayfalık raporda ismi 187 kez geçen DeRosa’nın, New York Valisi Cuomo’nun tacizlerini örtbas ettiği ifade ediliyor.
ABD Başkanı Joe Biden da, 4 Ağustos'ta, birden çok kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo'ya istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.
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