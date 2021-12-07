Cinsel tacizciyi bayıltan dayak!

DHA

İstanbul Sultangazi'de, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddialara göre, köpeğini gezdiren bir kadın, Pakistan uyruklu K.A. (31) tarafından taciz edildi.

KADIN ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre tacizin ardından kadın bağırarak çevreden yardım istedi. Sokaktan geçen 2 kişi, kadının yardımına koşarak, şüpheliyi dövmeye başladı.

BAYILANA KADAR DARP EDİLDİ

Çevreden gelenlerin de katılmasıyla şüpheli kalabalık tarafından bayılana kadar darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre şüphelinin kendine gelmesini bekledi.

"YABANCI UYRUKLU BİRİ TACİZDE BULUNMUŞ"

Ardından kendine gelen şüpheli gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden Orhan Yılmaz, "Ben olayı görmedim. Bir kız çocuğuna yabancı uyruklu biri tacizde bulunmuş.

Ondan sonra yardım istemiş sanırım. 2 tane genç delikanlı burada o kişiyi indirdiler. Sonra burası iyice kalabalık oldu. Yabancı memleketten gelip, sen bizim kızlarımızın namusuna dil uzatırsan böyle olur.

ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

2 tane genç tesadüfen oradan geçerken olaya müdahale etmişler. Daha sonra gelen vurdu, giden vurdu. Polis gelene kadar dayak yedi. Polis ekipleri alıp götürdü" dedi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.