Fizik öğretmenine istismardan 25 yıl hapis!

Antalya'da, Kasım 2019- Şubat 2020 tarihlerinde, lise son sınıf öğrencisi İ.G. (18),hem okulda öğretmeni olan hem de kendisine okul dışında özel ders veren fizik öğretmeni Yiğit S. (39) tarafından cinsel istismara uğradı. Öğretmeninin uyguladığı istismarı önce arkadaşlarına anlatan İ.G., daha sonra konuyu annesiyle paylaştı. Ailenin şikayeti üzerine fizik öğretmeni Yiğit S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SAVCI 'NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR'DAN CEZA ALMASINI İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Yiğit S. hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Yiğit S.'nin, İ.G.'nin hem okulda hem de özel derste öğretmeni olduğunu belirterek, "Sanık ile mağdur arasında, özel ders verme esnasında mağdura yönelik çocuğun cinsel istismarı eylemini gerçekleştirdiği, yine sair günlerde mağdura yönelik özel bölgelerine dokunduğu, hürriyetinden yoksun bıraktığı anlaşılmıştır. Sanığın 'nitelikli cinsel istismar' suçundan cezalandırılması talep olunur" dedi.
"KIZIM BU OLAYLARDAN ÇOK ETKİLENDİ"
İ.G'nin annesi I.G. ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Kızım üniversiteyi ücretli olarak kazanmıştır. Buna ilişkin kaydı da size sunuyoruz. İlk 10 bine girecek bir öğrenciyken yaşadığı olaylardan dolayı 180 bine girdi" diye konuştu.
SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Sanık Yiğit S. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben bu işi yapmadım. Olayda onlarca çelişki vardır. Bu çelişkiler çok açık şekilde ortaya konulmuştur" dedi.
25 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Mahkeme heyeti sanığa önce, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Sanığın öğretmen oluşu ve eylemi özel ders sırasında 'eğitici' sıfatı ile gerçekleştirdiğini belirten heyet, cezayı yarı oranda artırarak 24 yıla çıkardı. Heyet, sanığın eylemini aynı kasıt altında birden fazla gerçekleştirdiğine kanaat ederek, cezayı 30 yıla çıkardı. Sanığa duruşmadaki hal ve hareketlerinden dolayı iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı 25 yıla düşürdü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!