Washington yönetimi, özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman Uygurlara karşı insan hakları ihlallerine karıştıkları gerekçesiyle 28 Çinli kuruluşu kara listeye aldığını duyurdu.

Associated Press'in haberine göre 'Varlık Listesi'ne alınan kuruluşların ABD'den ürün satın alabilmeleri için Washington yönetiminden izin almaları gerekecek.

Kara listeye giren kuruluşlardan 20'sinin güvenlikle ilgili devlet kurumu olduğu, kalan sekiz tanesinin ise özellikle yüz, ses tanıma ve yapay zeka teknolojisi alanında faaliyet gösteren teknoloji firmalarından oldukları belirtiliyor. Bunlar arasında Hikvision ve Dahua gibi video izleme teknolojisi satan büyük firmalar da var.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross konuya ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, "Hükümet ve Ticaret Bakanlığı Çin'in içindeki azınlıklara uygulanan şiddetli baskıyı hoş görmeyecektir" dedi.

Trump yönetimi bu yılın başlarında Çinli telefon üreticisi Huawei'yi, ardından Haziran ayında beş firmayı daha aynı listeye sokmuştu.

Pekin yönetimi, Sincan Özerk Bölgesi'nde 1 milyonu aşkın Uyguru toplama kamplarında tutuyor. Çinli yetkililer, uluslararası tepkilere karşın kampların 'mesleki eğitim merkezi' olduğunu öne sürüyor.