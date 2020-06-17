Çin, Hindistan ile sınır bölgesinde onlarca askerin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından sorunu barışçıl yollarla çözmek için anlaştığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, iki ülke askerleri arasında Himalayalar'daki ihtilaflı bölgede gerçekleşen çatışmada en az 20 Hint askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Çatışmada Çin tarafının kayıplarına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmamıştı.