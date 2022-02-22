Çin'den Ukrayna çağrısı

Çin, Ukrayna krizinde taraflara itidal tavsiye ederek sorunu diyalog ve müzakere yoluyla çözme çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vang Yi, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Çin, bir kez daha tüm taraflara itidalle hareket etme, gerilimi düşürme ve güvenliğin bölünmezliği prensibini göz önüne alarak farklılıklarını diyalog ve müzakere yoluyla çözme çağrısı yapıyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Vang, görüşmede her ülkenin meşru güvenlik endişelerine saygı duyulması ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması gerektiğini vurgulayarak Ukrayna sorununun Minsk Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanmasının gecikmesi nedeniyle büyüdüğü görüşünü dile getirdi.
Öte yandan, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Ukrayna konusunda düzenlediği olağanüstü toplantıda yaptığı açıklamada, Çin'in uluslararası sorunların BM Şartı'na uygun olarak barışçı yollarla çözümünden yana olduğunu vurguladı.
Ukrayna'daki durumun çok sayıda karmaşık etkenin sonucunda ortaya çıktığını belirten Büyükelçi Cang, "İlgili tüm tarafları Ukrayna sorununda diyaloğu ve istişareyi sürdürme, birbirlerinin endişelerini gidermek üzere eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde makul çözümleri aramaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamış ve buraya asker sevk edilmesi direktifini vermişti.
Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.
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