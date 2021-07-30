Çin'de yeni dalga paniği!

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Koronavirüsün ortaya çıkış merkezi Çin'de salgında yeni dalga paniği yaşanıyor.

Çin'in doğusundaki Jiangsu Eyaletinin başkenti Nanjing'deki havaalanında bir yolcuda koronavirüs vakası tespit edilmesiyle diğer 5 eyalette de vakaların arttığı bilgisi paylaşıldı.

Pekin'le birlikte 5 eyalette daha yayılan yeni dalganın 'Vuhan'dan sonra görülen en kötü yoğunluktaki salgın' olduğu bildirildi.

Global Times’ta yer alan haberde, 20 Temmuz'da Nanjing Lukou Uluslararası Havalimanı'nda vaka tespit edilmesinden bu yana, perşembe sabahı itibariyle yaklaşık 200 vaka bildirildi.

Nanjing’den tüm uçuşların 11 Ağustos'a kadar durdurulduğu duyuruldu.

Yetkililer bu yeni vakanın delta varyantı kaynaklı olduğunu ifade ederken, ilk vakanın havalimanında görülmüş olmasının durumu daha da kötüleştirdiği belirtti.