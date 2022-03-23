Çin'de düşen uçakla ilgili yeni gelişme!

Çin'de ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düşen yolcu uçağının kara kutularından birine ulaşıldığı bildirildi.
Devlet televizyonu CCTV'nin yayımladığı görüntüde, uçağın düştüğü bölgede çalışmalarını sürdüren arama ekipleri kara kutulardan biri olduğu ifade edilen kırmızı renkte metal silindir taşıyor.
Bulunan kara kutunun uçuş verilerinin kaydedildiği mi yoksa kokpitteki seslerin kaydedildiği kara kutu mu olduğu konusunda bilgi verilmedi.
Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, dün öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.
Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti.
Bölgedeki çalışmalarını sürdüren ekipler, yaşamını yitiren yolcuların cansız bedenlerine rastladı.
Uçaktaki yolcuların ve mürettebatın tamamının öldüğü tahmin ediliyor.
KARAKUTU İNCELEMESİ UÇAĞIN DÜŞÜŞÜNDEKİ GİZEME IŞIK TUTABİLİR
"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.
İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağının burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.
Kara kutu incelemesinin uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.
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