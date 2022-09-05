Çin'de 6,8 büyüklüğünde deprem!

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Çin Deprem Ağları Merkezi, öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde 6,8 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiğini açıkladı. Çin devlet medyasının aktardığına göre, depremde 21 kişi hayatını kaybetti.

Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Luding ilçesinin 39 kilometre yakınında olduğu belirlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, Luding ilçesinden 30, çevre yerleşimlerden 530 afet kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.

Mobil kaynaklardan edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1,55 milyon kişi yaşıyor.

Diğer yandan, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. EMSC daha önceki açıklamasında depremin büyüklüğünü 6.5 olarak duyurmuştu.