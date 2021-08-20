Çin'de 3 çocuk yasası kabul edildi

Çin'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğinin kabul edildiği bildirildi.
Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, Nüfus ve Aile Planlama Yasası'nda yapılan değişiklik, Ulusal Halk Kongresinin Daimi Komitesi tarafından kabul edildi.
Yasa değişikliği, Devlet Başkanı Şi Cinping'in onaylamasının ardından yürürlüğe girecek.
Ülkenin ana siyasi karar organı olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu, 31 Mayıs'ta yaptığı toplantıda, "3'üncü çocuğa sahip olmak isteyen çiftleri destekleme" kararı almıştı.
Şi başkanlığındaki toplantının ardından yapılan açıklamada, kararın, "Çin'in nüfus yapısını geliştirmeyi, yaşlanan nüfus sorununa etkin yanıt vermeyi ve ülkenin insan kaynağı avantajını sürdürmeyi amaçladığı" kaydedilmişti.
"TEK ÇOCUK" POLİTİKASI TERK EDİLİYOR
Yasa değişikliği, Pekin yönetiminin 1980'de nüfus artışını kontrol etme amacıyla benimsediği "tek çocuk" politikasından dönüşe işaret ediyor.
Çin'de 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, ülkenin ekonomik gelişmesi ve kentleşmesiyle birlikte nüfus artışını büyük ölçüde azaltmıştı. Ancak zaman içinde bu azalış, yaşlanan nüfus problemini ortaya çıkarmış, çalışma çağındaki nüfusun payının azalmasına yol açmıştı.
Çin yönetimi, 2013'te tek çocuklu ailelerden gelen ebeveynlerin ikinci çocuk sahibi olmalarına izin vererek politikada esnekliğe gitmiş, 2016'da ise herkes için çocuk sahibi olma sınırı 2'ye çıkarılmıştı.
NÜFUS ARTIŞ HIZI YAVAŞLIYOR
Mayıs'ta açıklanan 10 yıllık nüfus sayımı sonuçlarına göre, 2010'da 1 milyar 339 milyon 724 bin 852 olan Çin ana kara nüfusu, 2020'de 1 milyar 411 milyon 778 bin 724'e ulaşmıştı.
Nüfus, 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken; yıllık ortalama artış binde 5,3 olmuştu.
Ülkede doğum sayısı 2020'de önceki yıla göre yüzde 18 azalmıştı.
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